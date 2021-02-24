وزارة الدفاع تطرح "وظائف شاغرة" على برنامج المساندة الفنية

بقوة الصواريخ الإستراتيجية.. والتقديم إلكتروني

أعلنت وزارة الدفاع توفر عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية بنظام التعاقد المباشر.

وحددت "الدفاع" يوم الأحد الموافق 1442/07/16هـ وحتى يوم السبت الموافق 1442/07/22هـ موعداً لاستقبال طلبات الراغبين في التقديم من خلال الرابط الإلكتروني (https://smftsjobs.mod.gov.sa).