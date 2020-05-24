5 مدن سعودية تسجل 2083 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الرياض 714 تليها مكة 611 ثم جدة 474 والخبر 120

سجلت خمس مدن سعودية هي "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، الدمام، والخبر "، 2083حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 2399 حالة.

وتوزعت الـ 2083حالة على النحو التالي: "الرياض 742، ومكة 611، وجدة 474، والدمام 136، والخبر 120حالة"، فيما توزعت الحالات المتبقية على مدن ومحافظات المملكة الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي عدد الحالات حتى الآن 72560 حالة، منها 28650 حالة نشطة، و 372 حالة حرجة.

وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 43520 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 390 حالة وفاة.