"الوطني للأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على محافظات أضم والعرضيات وميسان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الخامسة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على عدد من محافظات مكة المكرمة، تشمل: (أضم، والعرضيات، وسبت الجارة، وعشيرة، وقيا، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمحافظة، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443 10:03 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الخامسة مساءً

"الوطني للأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على محافظات أضم والعرضيات وميسان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الطائف

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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على عدد من محافظات مكة المكرمة، تشمل: (أضم، والعرضيات، وسبت الجارة، وعشيرة، وقيا، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمحافظة، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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