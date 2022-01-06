"الوطني للأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على محافظات أضم والعرضيات وميسان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الخامسة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة على عدد من محافظات مكة المكرمة، تشمل: (أضم، والعرضيات، وسبت الجارة، وعشيرة، وقيا، وميسان)، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمحافظة، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.