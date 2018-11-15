أمير الشمالية يلتقي مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة

أشاد بالدعم غير المحدود الذي يحظى به البنك من القيادة

التقى أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة، يوسف بن ضاحي العنزي، الذي قدم للسلام عليه، بمناسبة تعيينه مديرًا للبنك.

واطلع خلال اللقاء على تقرير يبرز الخدمات التي يقدمها البنك من القروض للمستفيدين بجميع فئاتهم، مشيدًا بالدعم غير المحدود الذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية، من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، منوهًا بالجهود التي يبذلها البنك ودعمه للمشروعات الناشئة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن.

من جهته, أعرب "العنزي" عن شكره لأمير الحدود الشمالية، على توجيهاته، وما يحظى به البنك من دعم واهتمام منه.