"غريبة الطويهر" مديرة للجامعة العربية المفتوحة بحائل

القرار يأتي مواكباً لـ"رؤية 2030" بتمكين المرأة السعودية

قرر مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية الدكتور علي بن محمد الشهراني تكليف الدكتورة غريبة الطويهر مديرةً لفرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة حائل.

وقال مدير الجامعة: هذا القرار يأتي مواكباً لـ"رؤية 2030"، التي أظهرت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة السعودية في المناصب القيادية وكان للمرأة السعودية حظ وافر من ثمار النهضة التي شهدتها المملكة، وأخذت نصيبها من إنجازاتها، فكانت عاملاً مساعدًا في مسيرة التطور ودعم عجلة التنمية، وبلغ ما حققته العالمية، فأصبحت مثالاً مشرفًا يحتذى به في العالم العربي والإسلامي، بل على المستوى الدولي.

وأضاف: بدورنا في الجامعة العربية المفتوحة نسعى لتمكين المرأة السعودية لتكون رائدة في جميع المجالات.

الجدير بالذكر الدكتورة غريبة الطويهر تحمل درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مرتفع مع مرتبة الشرف الأولى من كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتخصص أصول تربية.