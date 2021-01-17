بالصور.. أمير المدينة ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

إيذاناً بتدشين مركز اللقاحات ضد الفيروس في المنطقة

تلقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل مساء اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز نجود الطبي إيذاناً بتدشين مركز لقاحات كورونا في المنطقة.

وقد انطلقت اليوم حملة التطعيم لفيروس كورونا في المدينة المنورة، وذلك في مركز نجود الطبي بالقرب من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان

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17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442 03:57 PM

إيذاناً بتدشين مركز اللقاحات ضد الفيروس في المنطقة

بالصور.. أمير المدينة ونائبه يتلقيان الجرعة الأولى من لقاح كورونا

خالد الشاماني

المدينة المنورة

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تلقى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل مساء اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركز نجود الطبي إيذاناً بتدشين مركز لقاحات كورونا في المنطقة.

وقد انطلقت اليوم حملة التطعيم لفيروس كورونا في المدينة المنورة، وذلك في مركز نجود الطبي بالقرب من مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.

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أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان

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