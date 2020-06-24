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استفاد منها 2,154 فردًا بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية

"إغاثي الملك" يوزع 26.5 طن سلال غذائية لمتضرري السيول بعدن

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 359 سلة غذائية، تزن 26 طناً و566 كيلوغراماً للمتضررين من السيول في منطقة المحاريق بمديرية الشيخ عثمان التابعة لمحافظة عدن، استفاد منها 2,154 فرداً، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.



ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في جميع المجالات ولجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.