رسمياً.. الاتصال بأرقام "9200" ضمن الدقائق المجانية لباقات العملاء

علمت "سبق" من مصادرها أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجهت وبشكل رسمي مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة بتضمين تكلفة الاتصال بالأرقام المبتدئة بـ (9200) ضمن الدقائق المجانية المتوفرة في باقات العملاء.

ووفقاً لهذا التوجيه فقد بدأت شركات الاتصالات اليوم الأحد ببث رسائل توعوية تتضمّن إخطاراً يفيد العملاء بدخول الاتصال بالأرقام التي تبدأ بـ 9200 ضمن الباقة المجانية للباقات المشترك بها، وفي حال استنفاد كامل الدقائق المجانية المتاحة في تلك الباقات، ستحتسب تكلفة الاتصال بأرقام خدمة العملاء وفقاً للتعرفة المعتمدة للدقائق المحلية الاعتيادية المتفق عليها بين العميل ومقدم الخدمة.

وتأتي هذه الخطوة من هيئة الاتصالات بعد انتشار استخدام بعض الجهات للرقم (9200) لتلقي استفسارات خدمات ما بعد البيع، وزيادة شكاوى المستفيدين من قلة الاستجابة لاتصالاتهم، إضافة إلى طول وقت الاستجابة قبل الوصول لخدمة العملاء الأمر الذي يؤدي لزيادة تكلفة الأعباء المالية على العميل.

يُذكر أن الهيئة قد دعت في وقت سابق كل الجهات الحكومية والخاصة إلى الاستفادة من الموارد الرقمية المجانية عبر الرقم (800) لخدمة العملاء، وحثها باستمرار على خدمة العملاء بطريقة مجانية وميسّرة للجميع بهدف تعزيز آليات حماية المستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمة المقدمة لهم.