وفيات الأطباء في إيطاليا جرّاء كورونا تبلغ 100 حالة

بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا؛ 100 طبيب.
وأفادت رابطة الأطباء "فنومشيو" بأن المتوفاة الأخيرة هي طبيبة أسرة "62 عامًا" في ميرا، وهي بلدة تقع في إقليم فينيسا.
وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 140 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، ونحو 10% من الحالات - أي 13522 - من الأطقم الطبية.
آخرهم طبيبة أسرة ستينية في بلدة بإقليم فينيسا
بلغ عدد الأطباء المتوفين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا؛ 100 طبيب.
وأفادت رابطة الأطباء "فنومشيو" بأن المتوفاة الأخيرة هي طبيبة أسرة "62 عامًا" في ميرا، وهي بلدة تقع في إقليم فينيسا.
وكانت إيطاليا قد سجلت نحو 140 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس، ونحو 10% من الحالات - أي 13522 - من الأطقم الطبية.