"السبر" يفصّل في مسألة تأثير بلع الريق على صحة الصيام

حذر من خطورة باب للوسوسة والشكوك في العبادة

أجاب أستاذ الفقه المقارن الشيخ الدكتور سعد بن عبدالله السبر، عن سائلة قالت إنها توضأت لصلاة الفجر وبلعت ريقها وما تبقى من الماء الذي يكون في الفم بعد المضمضة والوضوء، وحول ما إذا كان ذلك يؤثر على صيامها.

وقال الشيخ "السبر"، خلال برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": مسألة بلع الريق فيها أمران، الأول أن بلع الريق ولو كان بعد الوضوء والمضمضة فهذا جائز ومعفو عنه وصومها صحيح.

وتابع: الأمر الثاني ألا نجعل هذا باباً للوسوسة والشكوك في العبادة، حيث إن بعض الناس يثقل على نفسه في مسألة بلع الريق ويتحرج منه.

وأردف "السبر": إن كل العلماء قالوا عن بلع الريق أنه لا يفطر، وهذا ليس في وسع الإنسان أن يبلع ريقه، وأما إن كان ذلك بعد الوضوء فهذه من الأمور المعفو عنها، ولا يؤثر على الصيام، وصيامه صحيح.