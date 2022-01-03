"المسند": حالة مطرية جديدة تبدأ الأحد المقبل

هذه درجة الحرارة في الرياض خلال يناير

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن تضعف الحالة المطرية، وتنحصر الأمطار على أجزاءٍ محدودة من الربع الخالي، وجنوبي منطقة الرياض، وعسير، وجازان، والحدود الشمالية.

وقال الحالة المطرية بدأت الثلاثاء الماضي واستمرت لأسبوع؛ قد تنتهي على معظم المناطق بعد غد الأربعاء، وفي الأفق تلوح حالة مطرية جديدة قد تبدأ الأحد المقبل.

وعن درجة الحرارة في يناير في الرياض، قال المسند؛ عادة متوسط درجة الحرارة العظمى (الظهر) يبلغ نحو 21 درجة مئوية، ونادراً ما ينخفض إلى أقل من 15م، أو يتجاوز 27م.

وأضاف، في حين يكون متوسط درجة الحرارة الصغرى (قُبيل الفجر) تقريباً 10م، ونادراً ما ينخفض عن 5م أو يتجاوز 14م.