تبادل خبرات.. أمير تبوك يرعى ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق

الأسبوع القادم تحت شعار "دور بيئة العمل في مواجهة التحديات الميدانية"

تحت رعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، وبحضور مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، تنظم المديرية العامة للدفاع المدني يوميْ الاثنين والثلاثاء 10- 11/ 8/ 1440هـ ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق تحت شعار "دور بيئة العمل في مواجهة التحديات الميدانية" بمركز الأمير سلطان الحضاري.

وقال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو: "يهدف الملتقى إلى الاهتمام ببيئة العمل كأهم العوامل التي تسهم في مواجهة التحديات التي يتعرض لها رجال الدفاع المدني في الميدان، وكذلك تبادل الخبرات ونقل المعرفة والاستفادة من التجارب الناجحة التي نفذت في مختلف الإدارات على مستوى المملكة.

وأكد الفريق "العمرو" أن الملتقى يُعد فرصة للنقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى؛ بما يسهم في خلق بيئة تنافسية محفزة وداعمة لمواجهة التحديات يسودها العمل الجاد واستشعار المسؤولية، كما نأمل أن يسهم في إظهار دور الدفاع المدني بالمجتمع وما تقوم به مديريات الدفاع المدني بمختلف مناطق المملكة لأجل خدمة أطياف المجتمع المختلفة والحفاظ على الأرواح والممتلكات وطرق التواصل وسبل التعاون مع الدفاع المدني.

وبهذه المناسبة، رفع الفريق العمرو أسمى آيات الشكر والتقدير للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على رعايته الكريمة للملتقى ودعمه المتواصل لأنشطة المديرية العامة للدفاع المدني؛ مؤكدًا أن رعاية تؤكد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على الرقي بمستوى الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات للجميع.