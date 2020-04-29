"بر خرباء" بالوجه تُعفي المستأجرين من مبناها الاستثماري لمدة شهرين

استجابة لحملة أمير تبوك "يدًا بيد"

وافق مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمركز خرباء في محافظة الوجه بمنطقة تبوك على إعفاء جميع المستأجرين والمحال التجارية بمبنى الجمعية الاستثماري لمدة شهرين.

وجاء الإعفاء استجابةً لحملة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك، يدًا بيد.

ويقع المبنى في مدينة تبوك، ويبدأ الإعفاء من شهر مايو وعددها عشرون شقة سكنية وثلاثة محال تجارية.