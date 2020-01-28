جدة.. جامعة المؤسس تطلق غدًا مؤتمر تدريس اللغة الإنجليزية

تحت شعار "توطين أفضل الممارسات العالمية"

تدشن جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في معهد اللغة الإنجليزية، غدًا؛ المؤتمر السعودي الدولي الأول لتدريس اللغة الإنجليزية، تحت شعار "توطين أفضل الممارسات العالمية في تدريس اللغة الإنجليزية"، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة، بحضور مدير الجامعة أ.د. عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.



ويأتي المؤتمر، الذي بدأ جلساته اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل، في ظل سعي الجامعة لتجويد مخرجات تعلم اللغة الإنجليزية في التعليم العام والجامعي على مستوى المملكة؛ للتحول إلى قوة وطنية تعليمية وتربوية في هذا المجال بما يتواءم مع رؤية الوطن ٢٠٣٠، وتحقيق رؤية المعهد في الريادة الإقليمية والعالمية في تعليم اللغة الإنجليزية.



وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس اللجنة الإشرافية العليا للمؤتمر أ.د. يوسف التركي: إن المؤتمر يهدف إلى إثراء التوجهات المستقبلية في مفهوم تدريس اللغة الإنجليزية بما يواكب توجهات وزارة التعليم في تجويد مخرجات نواتج التعلم في جميع التخصصات؛ ومنها اللغة الإنجليزية لتحقيق التنمية المستدامة في هذا التخصص.



ولفت عميد معهد اللغة الإنجليزية رئيس المؤتمر، د. عبدالله بن علي حافظ البارقي، إلى أن المؤتمر في نسخته الأولى يأتي لتنفيذ استراتيجيات المعهد المدعومة من مدير الجامعة، لمواءمة ممارسات تعليم اللغة الإنجليزية مع أفضل الممارسات العالمية، بمشاركة كبار المتحدثين والمؤلفين والمستشارين في التخصص.



وقال: "إن وجود هذه الكوكبة من المشاركين ستضيف زخمًا تعليميًّا كبيرًا للمؤتمر، وسيكون لها أثر كبير في تعليم اللغة الإنجليزية في المملكة والعالم".



وبيَّن أن الهدف من تنظيم المؤتمر هو صناعة مستقبل تعليم اللغة الإنجليزية، ولجعل المملكة رائدةً في هذا المجال بما ينعكس إيجابًا على التصنيف العالمي للجامعات السعودية في تخصص تدريس تلك اللغة.



وصاحب المؤتمر، يومٌ تحضيري، الثلاثاء، اشتمل على لقاء لقمّة القيادات التعليمية في تعليم اللغة الإنجليزية ونظم الجودة، ودور التقنية في ذلك، بمشاركة المنظمة الأوروبية لجودة تعليم اللغات (Eaquals)، وشركة مايكروسوفت، بالإضافة لورش العمل المجدولة في هذا اليوم؛ مما يضيف قيمة تعليمية للحضور والمشاركين.



كما يصاحب أحداث المؤتمر، يومي الأربعاء والخميس ٢٩ و٣٠ يناير الجاري؛ معرض تعليمي، بمشاركة عدد من الجامعات السعودية والشركاء التعليميين الوطنيين والعالميين.