الأمن العام: بادِرْ بالإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية على هذه الأرقام

دعا الأمن العام للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية ولائحة الحد من التجمعات لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية ولائحة الحد من التجمعات لمنع تفشي فيروس كورونا، مِثْل عدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة أو التجمعات المخالفة، بادر بالاتصال على:

‏911 بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، و999 في جميع مناطق المملكة".