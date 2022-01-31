الاتحاد يعزز صفوفه بصفقة البرتغالي "أندريه فيليبي"

مع نهاية اليوم الأخير لفترة "الميركاتو الشتوي"، أعلن نادي الاتحاد، في الدقائق الأخيرة للتسجيل، أمس الأحد، عن التعاقد مع اللاعب البرتغالي أندريه فيليبي.

وسبق لأندريه فيليبي أن خاض عدة تجارب أوروبية ومنها ( بورتو البرتغالي، ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، فيتوريا دي غيماريش)، كما لعب للمنتخب البرتغالي.