بوركينا فاسو تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات بلغ 1204 حالات مقابل 984 حالة شفاء

سجلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، بلغ 1204 حالات، مقابل 984 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالة.

بوركينا فاسو فيروس كورونا الجديد

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12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 08:50 AM

إجمالي الإصابات بلغ 1204 حالات مقابل 984 حالة شفاء

بوركينا فاسو تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، بلغ 1204 حالات، مقابل 984 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالة.

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