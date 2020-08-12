بوركينا فاسو تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، بلغ 1204 حالات، مقابل 984 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالة.بوركينا فاسو فيروس كورونا الجديد
إجمالي الإصابات بلغ 1204 حالات مقابل 984 حالة شفاء
سجلت بوركينا فاسو خلال الساعات الـ24 الماضية، خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة في بوركينافاسو، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، بلغ 1204 حالات، مقابل 984 حالة شفاء؛ فيما استقر إجمالي الوفيات عند 54 حالة.