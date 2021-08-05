الأردن تسجل 697 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 775251 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 753006 حالات شفاء بعد تسجيل 331 حالة إضافية، كما سجلت 18 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 10100 حالة.