"عبدالعزيز بن سلمان" يرد على مذيعة "بلومبيرج": هكذا أتعامل مع الملك وولي العهد

خصَّت سؤالها عن طرح "أرامكو" فكانت الإجابة شافية زادت بتأكيد على "تريليونَي دولار"

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إنه لا يتعامل مع ولي العهد فيما يخص طرح "أرامكو" على أنه أخ له، ولكن يتعامل معه في إطار العمل الحكومي المتعارف عليه، فالملك هو رئيس مجلس الوزراء، وولي العهد هو رئيس اللجنة رفيعة المستوى لطرح "أرامكو"، فيما أنا عضو في تلك اللجنة، وبالتالي فإن الأمير محمد بن سلمان، هو رئيسي المباشر في العمل.

جاء ذلك في رد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في حوارٍ له مع مذيعة وكالة "بلومبيرج"، بعد سؤالها "هل أنت وأخوك سعيدان بهذه النتيجة" بشأن اكتتاب "أرامكو"؟

وأكّد وزير الطاقة أن نجاح اكتتاب "أرامكو" وتغطيته بـ 4.6 ضعف جعلانا جميعاً كسعوديين فخورين، فولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فخور بنتائج الاكتتاب؛ لأنه اضطلع باتخاذ قرارات جيدة.

وأضاف: "شركة أرامكو السعودية ستتجاوز قيمتها على الأرجح تريليونَي دولار التي يستهدفها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان"، مؤكداً بقوله: "ستكون (أرامكو) أعلى من تريليونَي دولار ويمكنهم المراهنة على حدوث ذلك".