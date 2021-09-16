وفاة وإصابة في حادث تصادم بـ"عقيق الباحة"

"الزهراني" يهيب بقائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر

لقي شخص مصرعة وأُصيب آخر بإصابات بالغة نتيجة حادث تصادم مساء اليوم بمحافظة العقيق.



وصرّح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغًا على رقم الطوارئ 997 في تمام الساعة 19:26 يوم الخميس الموافق 16 / 9 / 2021 م يفيد بوقوع حادث تصادم الموقع طريق البعيثة بمحافظة العقيق، وعلى الفور تم توجيه فرقتين إسعافيتين لهيئة الهلال الأحمر السعودي، وعند وصول أول فرقة إسعافية تبيّن أنه حادث سيارة من نوع كامري اصطدم بمؤخرة شاحنة.



وأضاف الزهراني أنه نتج عن الحادث إصابتان: إصابة خطيرة وحالة وفاة بالموقع، وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية، ونقل المصاب إلى مستشفى العقيق لتلقي العلاج.



ويهيب "الزهراني" بجميع قائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر وعدم السرعة أو الانشغال أثناء القيادة وأهمية ربط حزام الأمان.