"الداخلية": 869 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع

سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 241 وتلتها مكة المكرمة بـ 235

‬بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (869) مخالفات، وذلك للفترة من 9/ 4/ 1443هـ حتى 15/ 4/ 1443هـ.

وسجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (241)، ومنطقة مكة المكرمة بـ (235)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (185)، تلتها منطقة حائل بـ (114)، ثم منطقة تبوك بـ (38)، والمنطقة الشرقية بـ (30)، ومنطقة عسير بـ (17)، ومنطقة الباحة بـ (4)، ومنطقة جازان بـ (3)، ومنطقة القصيم بـ (2)، فمنطقة الحدود الشمالية بـ (0)، ومنطقة الجوف بـ (0)، ومنطقة نجران بـ (0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.