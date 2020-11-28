مصرع عامل وإصابة 6 عقب تسرُّب غاز و"وميض لحظي" في مطعم بالرياض

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون عقب حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية بالرياض؛ نتج عنه (وميض لحظي).
وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم: باشر مدني #الرياض حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبّب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة.
الدفاع المدني باشر.. الحادث تسبّب في أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة
لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون عقب حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية بالرياض؛ نتج عنه (وميض لحظي).
وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم: باشر مدني #الرياض حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبّب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة.