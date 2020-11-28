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الدفاع المدني باشر.. الحادث تسبّب في أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة

مصرع عامل وإصابة 6 عقب تسرُّب غاز و"وميض لحظي" في مطعم بالرياض

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون عقب حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية بالرياض؛ نتج عنه (وميض لحظي).

وقالت مديرية الدفاع المدني، اليوم: باشر مدني #الرياض حادث تسرُّب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبّب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحال المجاورة.