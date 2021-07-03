الولايات المتحدة.. ارتفاع عدد القتلى في المبنى المنهار بفلوريدا إلى 22

بعدما عثرت فرق البحث والإنقاذ على 4 جثث بين الأنقاض

ارتفع عدد القتلى جراء المبنى المنهار في ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 22 شخصًا، بعدما عثرت فرق البحث والإنقاذ على أربع جثث بين الأنقاض، في حين أخطرت السلطات السكان بإخلاء مجمع سكني آخر لعدم سلامته.

وبعد العثور على الجثث الأربع، أمس الجمعة، لا يزال نحو 126 من سكان المبنى المنهار في عداد المفقودين.