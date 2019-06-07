"فيصل بن ثامر" يقيم حفل معايدة بجدة

أقام الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز مساء أمس الخميس حفل معايدة حضرها الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير تركي بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير خالد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز والأمير ثامر بن فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز وعدد من المشايخ والمسؤولين وجمع من المواطنين.

وقد تبادل الجميع التهاني بالعيد مع سموه معربًا لهم عن شكره وتقديره وداعيًا الله بأن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

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07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440 10:32 PM

"فيصل بن ثامر" يقيم حفل معايدة بجدة

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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أقام الأمير فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز مساء أمس الخميس حفل معايدة حضرها الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير تركي بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز والأمير خالد بن فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز والأمير ثامر بن فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز وعدد من المشايخ والمسؤولين وجمع من المواطنين.

وقد تبادل الجميع التهاني بالعيد مع سموه معربًا لهم عن شكره وتقديره وداعيًا الله بأن يحفظ هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.

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