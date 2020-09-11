فلسطين: 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس كورونا

نسبة التعافي بلغت 70.5% والإصابات النشطة 28.9%

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 وفيات و652 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1208 حالات تعافٍ.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 70.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 28.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.