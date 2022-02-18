شروط ومسارات وجوائز.. جامعة الملك فيصل تطلق "هاكاثون الأمن الغذائي"

عبر فعاليات مؤتمرها الدولي.. آخر موعد للتسجيل ٢٥ فبراير والبداية أول مارس

أطلقت جامعة الملك فيصل "هاكاثون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية" ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، الذي تتهيأ الجامعة لتنظيمة برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في الفترة 7 – 9 مارس 2022م، بمقر الجامعة في الأحساء، بالتعاون مع شريكيها الاستراتيجيين: وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"؛ بهدف دراسة واقع الأمن الغذائي الوطني والعربي والدولي، وتحدياته، وسبل تجاوزها، وبناء استراتيجيات وسياسات مستقبلية تسهم في تنميته، وتحقق الاستدامة البيئية.



وأكد رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أن هذا الهاكاثون يأتي تحقيقًا لأهداف استراتيجية الجامعة الداعمة للابتكار، وتوجهات هويتها المؤسسية الرامية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية من خلال تحفيز مجموعة من المبتكرين والمطورين والخبراء في مجال الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي، وتكوين فرق عمل لابتكار حلول رقمية وتطوير تطبيقات وتقنيات تساعد على تحقيق مستقبل أفضل للأمن الغذائي والاستدامة البيئية؛ استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- الراعية لهذا الحراك العلمي التنموي، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ في مجال الاستدامة.



من جانبه أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ماجد بن عادي الشمري، أن الهاكاثون يهدف لتسليط الضوء على أهمية ودور التقنية في مجال الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، كما تمت إتاحته لكافة المهتمين والمتخصصين ضمن عدد من المسارات، والتي من أبرزها حماية البيئة والحد من التلوث، وإدارة المخلفات وتدوير النفايات، وترشيد استخدام الطاقة، والأرصاد وتغير المناخ، والماء والغذاء، والحياة الفطرية، مشيرًا إلى أن الجامعة ودعمًا منها لابتكار الحلول التقنية في هذا المجال التنموي رصدت جوائز بلغت 70 ألف ريال للفائزين.



من جهته بين المشرف على مركز الابتكار وريادة الأعمال الدكتور محمد بن سعد البراك، أن من أبرز اشتراطات الهاكاثون المشاركة كمجموعات؛ بحيث يتراوح عدد الأعضاء بين 3 إلى 5، وأن يكون الحل المقدم من إنتاج الفريق، وتحت مظلة الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، مع الالتزام بعدم استخدام محتوى يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية لأي طرف آخر، والالتزام بإجراءات وقوانين الهاكاثون، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتسجيل سيكون بتاريخ ٢٥-٢-٢٠٢٢م، وأن انطلاقة الهاكاثون ستكون بتاريخ ١-٣-٢٠٢٢م.