"البتال" يباشر عمله مديرًا لـ "مرور الأفلاج"

استقبل محافظ الأفلاج تركي الهزاني بمكتبه بالمحافظة اليوم الاثنين، مدير شعبة مرور الأفلاج المقدم فهد سالم البتال الذي يباشر عمله الجديد اليوم مديرًاً لمرور المحافظة.

ورحب الهزاني بالبتال متمنياً له التوفيق والسداد، ومثمناً في الوقت نفسه لمدير شعبة مرور الأفلاج السابق العميد عبدالله الحقباني الذي صدر قرار نقله مؤخرًاً لمرور الرياض جهوده المميزة طيلة عمله بالمحافظة .

يذكر أن البتال من الكفاءات الإدارية الأمنية المتميزة ويمتلك سجلاً حافلاً بالنجاح والإنجازات .