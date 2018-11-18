الأرصاد: حالة مطر متوقعة على معظم مناطق المملكة اليومين القادمين

تكون متوسطة في الرياض وتبوك والحدود الشمالية والجوف وغزيرة في حائل

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: تشير التوقعات إلى حالة مطرية متوقعة على معظم مناطق المملكة، اعتباراً من صباح يوم غد الاثنين، تكون متوسطة في مجملها على: (تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والباحة، وجازان، والرياض، والشرقية)؛ بينما تكون غزيرة على: (حائل، والقصيم، وحفر الباطن، والقيصومة، ورفحاء)، وتستمر إلى صباح الثلاثاء القادم.

كما ستصدر الهيئة تقريراً مفصلاً فيما يخص التقلبات الجوية المتوقعة بإذن الله في نهاية الأسبوع الجاري بداية الأسبوع القادم.