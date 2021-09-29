مناشدة "كبيرات تبوك" قبل سنوات تتحقّق اليوم.. إلغاء شرط العمر للالتحاق بالجامعات

قضية تناولتها "سبق" بعد رفض قبولهن كمنتظمات بحجة تجاوزهن سن الـ 25

جاء إعلان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بإلغاء شرط مرور 5 سنوات على التخرج للدخول إلى الجامعات، وأن عملية التعليم ستكون متاحة للجميع مدى الحياة، لتضع حلاً لمعاناة الكثيرين من أبناء الوطن الراغبين في إكمال تعليمهم.

وتناولت "سبق"، هذه القضية قبل سنوات، إذ كانت تؤرق الخريجين والخريجات من الثانوية لاستكمال المرحلة التعليمية تحت عنوان "العُمر يقصي متفوقات (الكبيرات) من جامعة تبوك.. ومطالبات للوزير بالتدخل"، ولكن لم يؤخذ بهذا الطلب في حينها؛ واليوم رُفع هذا العائق.

وكانت أنظمة قبول الجامعات قد حطمت آمال المتفوقات من خريجات المرحلة الثانوية من مدرسة "تعليم الكبيرات"؛ بعد أن تم رفض قبولهن قبل عدة سنوات، كمنتظمات بحجة تجاوزهن سن الخامسة والعشرين؛ حيث أشارت الخريجات إلى أن تجاوزهن هذه السن أمر طبيعي؛ كونهن خريجات من تعليم الكبيرات.

وطالبت الخريجات وزير التعليم حينها "الدكتور أحمد العيسى"، باستثناء شرط العمر، وقبولهن كمنتظمات والعدول عن هذا الشرط، وأن تتم مراعاة حصولهن على معدلات ونسب مرتفعة ، وأوضحن أنَّ "شرط العمر الذي أقرَّته الجامعات وقف بينهن وبين تحقيق الطموح الذي تعبن من أجل تحقيقه".