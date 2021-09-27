"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 4 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، وشرورة، ويدمة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 4 مساءً.