الصقور السعودية تبهر حضور المعرض الدولي لصناعة الطيران بتونس

هتافات الإعجاب تعالت مع الرسومات الفنية الباهرة بدخان الطائرات

نالت العُروض الاستعراضية لفريق الصقور السعودية التي زينت سماء مدينة جربة التونسية استحسان زوار الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع الذي يواصل فعالياته لليوم الثالث على التوالي.

ولفتت الصقور السعودية الزوار بعُروض تحبس الأنفاس، حيث تعالت هتافات الإعجاب من قبل زوار المعرض.

وكوّنت الصقور السعودية رسوماتٍ فنيةً باهرةً بدخان الطائرات باللونين الأخضر والأبيض، من أبرزها شعار "السيف والنخلة".

وأجمع الحضور على أن فريق الصقور السعودية يُعد واجهة إعلامية مشرفة للقوات الجوية الملكية السعودية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التعريف بكفاءة ومقدرة الطيار السعودي على مواكبة التطور التقني والحضاري وإبراز الوجه المُشرف للقوات الجوية الملكية السعودية.