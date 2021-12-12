اختتام منافسات بطولة البراعم لـ"البومسي والكاروقي" بهجر الأحساء

تايكوندو العدالة يعيد الزمن الجميل والترجي بطلًا للبومسي

اختتمت بنادي هجر بالأحساء منافسات بطولة المجموعة الثانية للبراعم لـ"البومسي والكاروقي" التي نظمت من 9 إلى 11 ديسمبر الجاري، بمشاركة 22 ناديًا.

وحقق كأس البومسي فريق الترجي بـ"173" نقطة بقيادة الماستر زهير أبوالرحى بذهبية الفردي، والجماعي عبر الأبطال "هاشم الخضراوي، جعفر آل عواد، جواد العيد".

وجاء الهدى ثانيًا بذات الرصيد "173" نقطة وبفارق نتيجة الجماعي، وحل ثالثًا فريق الصفا بـ"43" نقطة.

وفي منافسات الكاروقي عاد فريق العدالة، وبعد انقطاع دام "20" عامًا عن البطولات، بتتويجه بطلًا للمجموعة الثانية في الكاروقي بـ"616" نقطة.

و"4" ذهبيات من نصيب "محمد القفاص، حسن المشرف، علي أبوخمسين، حسين الخميس"، تحت إشراف المدربين حسن العبادي ووليد القفاص وعلي حقوي.

فيما جاء في الوصافة فريق الجبيل بـ"242" بذهبية محمد العتيبي، والترجي ثالثًا بـ"211" نقطة، وذهبية سلمان آل خزام.

وظهر خلال التنافس أبطال نالوا الذهب "مؤيد الموسى - القادسية، عبد العزيز الخرس - السلام، حاتم الخليفة - العمران".

وبذلك ضمن فريق العمران التأهل لبطولة المجموعات للبراعم بإضافة مقعد رابع، بعد أن نال الترتيب الرابع بناءً على قرار اللجنة الفنية في حال زيادة عدد أندية المجموعة عن "20" ناديًا يضاف مقعد رابع للمجموعة.

وأشاد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر السعران، بالجهود المبذولة من الاتحاد برئاسة العميد شداد بن طالع العمري، الذي وجّه برفع سقف المنافسة بين الأندية وزيادة قاعدة التايكوندو بالمملكة.

وقدم شكره لمدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الأحساء، عبد اللطيف العرادي، ومندوب اللعبة أحمد الدبل، ولإدارة نادي هجر، على استضافة منافسات البطولة ولكل مدربي وإداريي ولاعبي التايكوندو على الأداء الفني التنافسي العالي الذي قدموه في البطولة، وكذلك حكام البطولة ولجنة المسابقات في إدارة المنافسات والتنظيم في وقت قياسي مقارنة بالأعداد المشاركة.