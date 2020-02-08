ليست الصين .. الكويت تناشد مواطنيها: لا تسافروا إلى هذه الدولة

رفعت درجة التأهب لهذه الحالة الحرجة للمرة الأولى منذ 17 عاماً

بعد أن أعلنت حكومة سنغافورة رفع حالة التأهب، ناشدت سفارة دولة الكويت هناك مواطنيها بضرورة تأجيل سفرهم إلى سنغافورة بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت السفارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، "أن هذه المرة الأولى التي ترفع وزارة الصحة السنغافورية درجة التأهب إلى هذه الحالة الحرجة منذ 17 عاماً، بعد إصابة 33 شخصاً بفيروس كورونا الجديد؛ بينهم عشرة أشخاص لم يزوروا الصين!".

وشدّدت السفارة على ضرورة التقيُّد بالتعليمات الوقائية الصادرة من السلطات وتجنُّب الأماكن المزدحمة والمجمعات التجارية.

ووضعت في نهاية البيان رقماً خاصاً ليتم الاتصال به في حال حدوث أيّ طارئ.