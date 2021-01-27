ارتفاع حاد.. "كورونا" يباغت 15204 إيطاليين خلال يوم

أودى بحياة 467 مريضاً في الفترة نفسها

أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم (الأربعاء)، بتسجيل 15204 إصابات جديدة بعدوى فيروس كورونا؛ في ارتفاع حاد لهذا المؤشر، مع رصد 467 حالة وفاة ناجمة عن المرض.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات "كورونا" وصل إلى 2501147، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد بلغت 86889 حالة.

وكانت إيطاليا قد سجلت 10593 إصابة بالفيروس أمس.