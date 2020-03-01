"الصحة العالمية" و"الجرّاح الأمريكي": وفّروا أموالكم .. الكمامات لا تمنع الإصابة بـ "كورونا"

ارتدِها فقط إذا كنت تتعامل مع مريض

أكّدت منظمة الصحة العالمية، أنها لا تنصح بارتداء الأصحاء الكمامات الطبية، وينصح بارتدائها فقط عند رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت المنظمة، إن ارتداء الكمامة جيد في حالتَي السعال والعطس، مع ضرورة معرفة كيفية استخدامها بالشكل الصحيح والتخلص منها.

وأشارت المنظمة إلى أن الكمامة فعّالة فقط عند استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي.

من جانبه، نصح موقع الجرّاح الأمريكي، وهو موقع تثقيفي صحي تابع لوزارة الصحة الأمريكية، بعدم خسارة أموالهم في شراء الكمامات؛ حيث إنها ليست فعّالة في منع الإصابة بفيروس كورونا.

وقال "الجرّاح الأمريكي" عبر تغريدة على "تويتر": "إن أفضل طريقة لحماية نفسك ومجتمعك هي اتخاذ إجراءات وقائية يومية، مثل البقاء في المنزل عندما تكون مريضاً، وغسل يديك بالصابون والماء، والسعال في مناديل والتخلص منها مباشرة؛ للمساعدة على إبطاء انتشار أمراض الجهاز التنفسي".