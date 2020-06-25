اكتشاف التطبيقات المتلصصة.. مزايا سرية جديدة في هواتف "آيفون"

إشعار أعلى الشاشة يُبلغ عن التطبيقات التي تحاول الوصول لمعلوماتك

بدأ المطورون والمبرمجون في اكتشاف المزيد من مزايا وتقنيات نظام تشغيل "آي أو إس 14" العامل على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" إلى عدد كبير من المبرمجين تَوَصّل إلى مزايا وتقنيات جديدة سرية لم تعلن عنها شركة "أبل" الأمريكية، ولعل أبرزها خدمة اكتشاف المتلصصين.

وتعمل الميزة الجديدة على أن يكتشف المستخدم التطبيقات التي تدخل إلى حافظته التي تحوي معلوماته السرية والخاصة دون أي سبب مقنع لهذا على الإطلاق.

ويظهر من خلال الميزة الجديدة إشعار منبثق في أعلى الشاشة، يُبلغ المستخدم أيًّا من التطبيقات التي تحاول الوصول إلى معلوماتك وبيانات الخاصة الموجودة في الحافظة الخاصة بك.

ويمكن أن تساعد تلك التقنية المستخدم في معرفة أي التطبيقات يمكنها الوصول إلى بياناته الشخصية دون علمه ويجعله يتحكم في الأمر فيما بعد.

واكتشف المبرمجون مفاجأة بعد تطبيق تلك الخاصية، وهي أن تطبيقات عديدة تحاول الدخول إلى حافظة المستخدم، رغم عدم حاجتهم لها، مثل تطبيقات "جوجل كروم" ومدونة "ريديت".

ولكن يبدو أن الشركات المطورة للتطبيقات بعد ظهور تلك الميزة، ستصبح أكثر حرصًا في السماح بالوصول إلى الحافظة إذا لم تكن هناك حاجة إلى ذلك، حتى لا تظهر في تلك النافذة المنبثقة التي تفضح تلك التطبيقات على الملأ.

أما بالنسبة للميزة الأخرى السرية، التي اكتشفها البعض على "آي أو إس 14"؛ وهي سماح هواتف "آيفون" بإمكانية تصفح "يوتيوب" بتقنية 4كى حتى 2160 بيكسل؛ فكانت تلك مشكلة موجودة في معظم هواتف "آيفون"، بسبب عدم توافق برامج الترميز، ولكن يبدو أن شركة "أبل" قررت حل تلك الأزمة أخيرًا.

وكانت "أبل" في السابق ترفض برامج ترميز "VP9" الخاصة بشركة "جوجل" الأمريكية على جميع أجهزتها؛ مما يسمح بإمكانية تصفح يوتيوب فقط عند دقة 1080 بيكسل.

ولكن لم تعلن "أبل" إذا كان وجود التصفح بتقنية 4كى ودقة 2160 بيكسل، يعني اعتماده على ترميز "جوجل" أم تحسينه نظم وحدة المعالجة المركزية.