شاهد.. بطاقة دعوة زواج عمرها قرابة 85 عاماً بجدة

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز.. وعلقت: تقليداً بالمجتمع السعودي

تحت وسم #وثائق_تاريخية نشرت دارة الملك عبدالعزيز، اليوم، صورة يعود تاريخها لعام 1354هـ، 1935 ميلادية لبطاقة دعوة زواج بجدة.

وأرفقت الدارة عبر حسابها بتويتر بطاقة الدعوة معلقة عليها بأن توجيه دعوة الزواج عبر بطاقات تخصص للمدعوين يعد تقليداً بالمجتمع السعودي لم يتغير على مر السنين.