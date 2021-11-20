واتفورد يُعمِّق جراح مانشستر يونايتد.. وتشيلسي يعزز صدارته بثلاثية ليستر سيتي

أمطر فريق واتفورد شباك مضيفه مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف اليوم السبت في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "فيكارج رود" ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



رباعية واتفورد جاءت عن طريق جوشوا كينج، إسماعيلا سار، جواو بيدرو وإيمانويل دينيس في الدقائق الـ28، الـ44، الـ92 والـ96، فيما أحرز دوني فان دي بيك هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة الـ50.



وشهدت المباراة طرد المدافع الإنجليزي هاري ماجواير في الدقيقة الـ69 لنيله الإنذار الثاني في المباراة؛ ليكمل اليونايتد باقي المباراة بـ10 لاعبين.



الخسارة جمَّدت رصيد زملاء كريستيانو رونالدو عند الـ17 نقطة؛ لتضعه في المركز السابع، فيما قفز واتفورد للمرتبة الـ15 بوصوله للنقطة الـ13.



وتغلب تشيلسي على مضيفه ليستر سيتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في افتتاح الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".



وسجل ثلاثية "البلوز" كل من الألماني أنتونيو روديغر والفرنسي نغولو كاتني والأمريكي كريستيان بوليسيتش في الدقائق الـ14 والـ28 والـ71 على الترتيب.



وبهذا الفوز عزز تشيلسي صدارته بعد أن رفع رصيده إلى 29 نقطة متقدمًا بفارق 5 نقاط عن أقرب مطارديه وست هام الذي يحل ضيفًا في وقت لاحق اليوم على وولفرهامبتون. وفي المقابل توقَّف رصيد ليستر عند 15 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فِرق "البريميرليغ".