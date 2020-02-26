"الجبير" يستقبل وزيرة خارجية السويد ويبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين

تبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليندي.

وعقب الاستقبال، عقد الجانبان جلسة مشاورات سياسية تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، والوزير المفوض في وزارة الخارجية إيهاب بن محمد النجار، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية سلطان الخزيم.