"الأرصاد": سماء صحوة إلى غائمة على تبوك وحائل والجوف والشمالية تمتد إلى الشرقية

غيوم على مكة والمدينة تتخللها سحب رعدية.. وضباب بسواحل البحر الأحمر

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً صحوة إلى غائمة جزئياً على تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية؛ تمتد إلى المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئياً على مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ قد تتخللها سحب رعدية، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر، خاصة الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 32 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.