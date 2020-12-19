مصر تثمّن جهود السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي

قالت: تشكيل حكومة كفاءات يمنية خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية للأزمة

رحبت جمهورية مصر العربية بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذاً لبنود اتفاق الرياض، وذلك في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وثمّن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان اليوم، جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وأشاد حافظ، بحرص الأطراف اليمنية، ممثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعياً لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

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19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442 10:20 AM

قالت: تشكيل حكومة كفاءات يمنية خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية للأزمة

مصر تثمّن جهود السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض ومواصلة دعم جهود الحل السياسي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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رحبت جمهورية مصر العربية بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذاً لبنود اتفاق الرياض، وذلك في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وثمّن المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، في بيان اليوم، جهود المملكة العربية السعودية في رعاية تنفيذ اتفاق الرياض، ومواصلة دعم جهود الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وأشاد حافظ، بحرص الأطراف اليمنية، ممثلة في الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلاء مصلحة اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد سعياً لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المنشودة.

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