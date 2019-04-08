"تعليم الليث" تختتم أولمبياد النشاط الطلابي بتكريم ١٤٠ طالبًا فائزًا

اختتمت إدارة التعليم بمحافظة الليث - ممثلة في قسم النشاط الطلابي (بنين) - صباح اليوم فعاليات أولمبياد النشاط الطلابي للعام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ، بتشريف محافظ الليث بالإنابة ردة بن أحمد القارزي، ومدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، والمدير التنفيذي لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية المهندس ممدوح الحربي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية والتربوية وكبار المسؤولين والمعلمين والطلاب وأولياء أمورهم، وذلك بمقر مجمع الأنشطة الطلابية. وتم خلال الحفل تكريم (١٤٠) طالبًا فائزًا، والمدارس الحاصلة على المراكز الأولى، كما تم تكريم المدارس المستضيفة لمرحلة القطاعات، والجهات الداعمة والراعية للمسابقة.

وبارك مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة لقادة ومعلمي وطلاب المدارس الفائزة كافة، مؤكدًا أهمية النشاط الطلابي بوصفه أحد البرامج الداعمة للمنهج الدراسي، والمؤثرة بشكل إيجابي في بناء الشخصية الإيجابية للطلاب، كما يقوم على صقل المواهب والقدرات، واستثمار طاقات الطلاب وخبراتهم وإبداعاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

وبيَّن "الحازمي" أنه تم عرض المبادرة على قيادات الوزارة، وأشادوا بها وبفكرتها ومخرجاتها.. معربًا عن أمله بأن تصبح برنامجًا وزاريًّا، يُنفَّذ على مستوى المناطق والمحافظات التعليمية.

كما عبَّر عن بالغ شكره وتقديره لمؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية، الراعي الرسمي للمسابقة؛ وذلك لدعمهم السخي الذي كان له بالغ الأثر في إنجاح فعاليات المسابقة.

وأثنى على جهود قادة المدارس والمعلمين والطلاب المشاركين، وشكر القائمين على المسابقة بقسم النشاط الطلابي ومكاتب التعليم والجهات المساندة على حسن التنظيم والتخطيط والتنفيذ لفعاليات المسابقة.

الجدير بالذكر أن مسابقة أولمبياد النشاط قد أقيمت لمدة ثلاثة أشهر على مستوى الصف والمدرسة، وثلاثة أسابيع على مستوى القطاعات التعليمية، وثلاثة أيام على مستوى إدارة التعليم، وشارك فيها أكثر من (١٦) ألف طالب، تنافسوا في (٤٢) مسابقة ثقافية وعلمية وثقافية وفنية وكشفية ورياضية، تتناسب مع ميول الطلبة واهتماماتهم، وتلبي رغباتهم، وتعمل على صقل قدراتهم ومواهبهم.

وجاءت نتائج المدارس الفائزة في المسابقة على النحو الآتي:

•المرحلة الابتدائية:

١-مدرسة السعودية الابتدائية.

٢-مدرسة الحسن بن علي الابتدائية.

٣-مدرسة سعيد بن العاص الابتدائية.

•المرحلة المتوسطة:

١-مدرسة الفيصل المتوسطة.

٢-مدرسة سعيد بن العاص المتوسطة.

٣-مدرسة الرازي المتوسطة.

•المرحلة الثانوية:

١-مدرسة الليث الثانوية.

٢-مدرسة الأمير نايف بحفار الثانوية.

٣-مدرسة أضم الثانوية.