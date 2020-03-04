وزير خارجية المملكة المتحدة يصل الرياض

في زيارة رسمية للسعودية

وصل وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب إلى الرياض اليوم.


وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

الر الرياض وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب

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04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 09:09 PM

في زيارة رسمية للسعودية

وزير خارجية المملكة المتحدة يصل الرياض

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وصل وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب إلى الرياض اليوم.


وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

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