وزير خارجية المملكة المتحدة يصل الرياض

في زيارة رسمية للسعودية

وصل وزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب إلى الرياض اليوم.



وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبد الكريم القين، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.