خلال أسبوع.. ضبط 14,648 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

"الداخلية" تذكّر بعقوبة من يسهل دخول مخالف لنظام أمن الحدود للمملكة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 5/ 12/ 1442هـ الموافق 15/ 7/ 2021م حتى 11/ 12/ 1442هـ الموافق 21/ 7/ 2021م، عن ضبط "14648" مخالفًا في مناطق المملكة كافة، منهم "4565" مخالفًا لنظام الإقامة، و"8957" مخالفًا لنظام أمن الحدود، و"1126" مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة "270" شخصًا، "46%" منهم يمنيو الجنسية، و"44%" إثيوبيو الجنسية، و"10%" جنسيات أخرى، كما تم ضبط "127" شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

وتم ضبط "5" متورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة "60622" وافدًا مخالفًا؛ منهم "50999" رجلًا، و"9623" امرأة.

وتمت إحالة "44765" مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة "3614" مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل "7852" مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالف نظام أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.

وتعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.