"الأرصاد": مرتفعات المملكة تشهد أمطاراً رعدية تمتد للسواحل ورياح مثيرة للأتربة

من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد وتبدأ من اليوم حتى الأحد المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أن توقعات الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة تشير -بمشيئة الله تعالى- إلى هطول أمطار رعدية (من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد) ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل.

وتستهدف الأمطار الرعدية مرتفعات مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة (الطائف، العاصمة المقدسة والأجزاء المجاورة لها)، والمدينة المنورة، وتمتد إلى مرتفعات تبوك، ومن المتوقع أن يصل تأثيرها إلى السواحل منها بأمطار متفرقة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وطالبت الهيئة الجميع بتوخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، كما دعت الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.