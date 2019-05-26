فالنسيا يتوج بلقب كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة

توج فريق فالنسيا بكأس ملك إسبانيا للمرة الثامنة في تاريخه بعدما تغلب على نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف ليعمق من جراح النادي الكتالوني حامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية في اللقاء الذي استضافه ملعب "بنيتو-فيامارين" في إشبيلية في المباراة النهائية للمسابقة.



تقدم فالنسيا بهدفين في الشوط الأول عبر الفرنسي كيفن غاميرو (21) ورودريغو مورينو (33) قبل أن يقلص الأرجنتيني ليونيل ميسي (73) الفارق لبرشلونة الذي عجز أن يصبح أول فريق في تاريخ المسابقة يحرز اللقب 5 مرات تواليًا.