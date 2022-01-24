عالم بريطاني يحدد الأعراض الخمسة الأبرز لمتحور "أوميكرون"

تظهر على المصابين بالمرض ممن تلقوا تطعيمهم ضد "كورونا"

كشف عالم الأوبئة البريطاني والبروفيسور تيم سبيكتر، أن المصابين بمتحور "أوميكرون"، الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، غالبًا ما تظهر لديهم خمسة أعراض.

وقال "سبيكتر" لصحيفة The Conversation البريطانية: الأعراض تشمل سيلان الأنف (الزكام)، السعال، التعب، الصداع والتهاب الحلق.

وأضاف: شكا نصف المصابين بـ"أوميكرون" فقط من الأعراض الكلاسيكية، بما في ذلك الحمى والسعال وفقدان الشم.

وأردف: "أوميكرون"، بشكل عام، يسبّب أعراضًا شبيهة بنزلة البرد، وخاصة لدى مَن تم تطعيمهم.

يشار إلى أن البروفيسور نظم الإسلام من إدارة الصحة في بنغلاديش كان قد أعلن في وقت سابق أن الزكام هو أكثر أعراض "أوميكرون" شيوعًا، حيث يظهر لدى 73٪ من المصابين بهذا المتحور.

من ناحية أخرى، توقعت منظمة الصحة العالمية ظهور سلالات أكثر عدوى من "أوميكرون".