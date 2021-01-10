لجنة الكفاءة المالية تمنح الأندية فرصة للحصول على الشهادة وفق شروط معينة .. تعرف عليها

منحت لجنة الكفاءة المالية الأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية الفرصة للحصول عليها وفق شروط معينة، أهمها سداد كل الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أكتوبر 2020 وعدم جدولتها، إلى جانب سداد مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر.



وقالت اللجنة في بيان بثه الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على موقع "تويتر" قبل قليل : "تود لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية أن تعلن أنه وبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية من مؤشرات أسهمت بشكل فاعل في تخفيض التزامات الأندية الرياضية بشكل ملحوظ وسداد التزامات مالية شارفت مبلغ الـ 100 مليون ريال، ورغبة من اللجنة في تعزيز هذه المكتسبات لضمان استدامة العمل المالي في الأندية بالشراكة مع إداراتها، والتي أبدت تعاونًا جادًا لرفع جودة العمل المالي في الأندية الرياضية، فقد عقدت اللجنة اجتماعها اليوم السبت 25 جمادى الأولى 1442هـ- الموافق 9 يناير 2021م ، وأصدرت قرارها بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية القاضي بإتاحة الفرصة للأندية التي لم تحصل على شهادة الكفاءة المالية بالحصول عليها بعد تحقيق المتطلبات التالية:



1- سداد كل الالتزامات المالية واجبة السداد حتى تاريخ 30 أكتوبر 2020م ، على ألا يتم جدولة أي من هذه الالتزامات.



2- سداد رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2020م لنشاط كرة القدم.



3- أن يكون آخر موعد لتقديم المستندات المؤيـدة لتحقيق المتطلبات المذكورة في الفقرتين (1 ، 2) والمصادقة على بيان الالتزامات هو تمام الساعة 3 مساء يوم 21 يناير 2021م.



وإذ تعلن اللجنة ذلك تعزيزًا لمبدأ الشفافية، ولتؤكد حرصها على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الكفاءة المالية من خلال الإشراف على تطبيق اللوائح والضوابط والمعايير المنظمة لعمل الأندية، بهدف حماية مصالحها من تراكم الديون وتعثر سدادها، والوقوع تحت إجراءات قضائية تعرقل مسيرتها عن تحقيق أهدافها، كما تجدد اللجنة شكرها للأندية الرياضية لعملها الدؤوب خلال الفترة الماضية ولما تحقق من نتائج ملموسة كان لها الأثر الواضح في تقليص التزامات الأندية الرياضية على نحو يصب في تحقيق الاستدامة المالية ورفع كفاءة العمل فيها.



يُذكر أن اللجنة قررت يوم الخميس الماضي عدم منح الشهادة لأندية (الباطن - الاتفاق -الوحدة - الاتحاد - النصر)، بسبب عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة ، استنادًا إلى المادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.



بينما قررت الموافقة على منح شهادة الكفاءة المالية لأندية (ضمك - الفتح - العين - القادسية - الفيصلي - أبها - التعاون - الرائد - الشباب - الأهلي - الهلال).