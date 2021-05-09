"الصحة": تسجيل 942 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1064 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 9 مايو 2021، تسجيل 942 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 426384 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1064 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 409,740 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7072 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9572 والحالات الحرجة 1336 حالة.