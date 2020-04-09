الولايات المتحدة: وفيات فيروس كورونا تتجاوز 14600

إيطاليا تسجل أعلى وفيات في العالم 17669 وإسبانيا 14555

أفاد إحصاء لوكالة "رويترز" بأن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 14600 يوم الأربعاء؛ لتصبح أمريكا ثاني أعلى عدد مسجل في العالم بعد إيطاليا.

وسجلت إيطاليا أعلى عدد من الوفيات في العالم وهو 17669؛ بينما حلت إسبانيا في المركز الثالث بعدد وفيات بلغ 14555.

وحذّر مسؤولون أمريكيون المواطنين بأن عدد الوفيات سيزيد بشكل مقلق هذا الأسبوع؛ حتى رغم أن نموذجًا أعدته جامعة مرموقة يوم الأربعاء قلّص توقعاته لعدد الوفيات بسبب الجائحة بنسبة 26% إلى 60 ألفًا.

ووفقًا لإحصاء "رويترز"، سجلت الوفيات في الولايات المتحدة رقمًا يوميًّا جديدًا بأكثر من 1900 حالة جديدة في يوم واحد.